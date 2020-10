Lukaku: “Conte mi ha migliorato in tutto. Sognavo di conoscere Kobe Bryant” (Di sabato 10 ottobre 2020) L’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, è intervenuto al Festival dello Sport a Milano. Il calciatore belga ha parlato di diversi temi, di tante situazioni della sua carriera e della stagione in corso con la sua Inter. Questo quanto riportato da tuttoMercatoWeb.com. L’infanzia e la figura del padre: “Da quando avevo sei anni Sognavo di essere un calciatore. Quando mi svegliavo c’era la voglia di lavorare per il mio obiettivo. Uscivo solo per andare a giocare a calcio con i miei amici. Io e mio fratello siamo stati fortunati ad avere mia mamma e mio papà vicini per realizzare i nostri sogni. Cosa ricordo di mio padre? La disciplina, la mentalità. Sono cose che lui mi ha dato. Avere rispetto degli altri. Salutare e guardare le persone negli occhi. Un gol che è rimasto nel suo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 ottobre 2020) L’attaccante dell’Inter, Romelu, è intervenuto al Festival dello Sport a Milano. Il calciatore belga ha parlato di diversi temi, di tante situazioni della sua carriera e della stagione in corso con la sua Inter. Questo quanto riportato daMercatoWeb.com. L’infanzia e la figura del padre: “Da quando avevo sei annidi essere un calciatore. Quando mi svegliavo c’era la voglia di lavorare per il mio obiettivo. Uscivo solo per andare a giocare a calcio con i miei amici. Io e mio fratello siamo stati fortunati ad avere mia mamma e mio papà vicini per realizzare i nostri sogni. Cosa ricordo di mio padre? La disciplina, la mentalità. Sono cose che lui mi ha dato. Avere rispetto degli altri. Salutare e guardare le persone negli occhi. Un gol che è rimasto nel suo ...

