Lipari, l'ambulanza è impegnata: paziente muore in casa (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo la morte di Lorenza Famularo la Regione aveva garantito l'invio di una seconda ambulanza. Ma il mezzo non è ancora arrivato. La versione del 118: "Rispettata la procedura, il malato è stato assistito subito"

