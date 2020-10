Le tappe della seconda settimana di Giro: km, percorsi e altimetrie (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo le prime sette tappe del Giro, nel segno del Francese Arnaud Démare che ne ha vinte addirittura 3 e di Joao Almeida, giovane portoghese in maglia Rosa, oggi parte la seconda settimana di Giro. Infatti in queste ore si sta correndo l’ottava tappa, da Giovinazzo a Vieste. LE tappe della seconda settimana DI Giro: 8a tappa – Giovinazzo Vieste – sabato 10 ottobre 2020 – 200 km Lungo i 200km dell’ottava tappa del Giro d’Italia i corridori scaleranno, più o meno a metà tappa, la salita del Monte Sant’Angelo, sulla quale molto probabilmente qualche incontrista potrebbe tentare una fuga per andare a vincere la tappa. 9a tappa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo le prime settedel, nel segno del Francese Arnaud Démare che ne ha vinte addirittura 3 e di Joao Almeida, giovane portoghese in maglia Rosa, oggi parte ladi. Infatti in queste ore si sta correndo l’ottava tappa, da Giovinazzo a Vieste. LEDI: 8a tappa – Giovinazzo Vieste – sabato 10 ottobre 2020 – 200 km Lungo i 200km dell’ottava tappa deld’Italia i corridori scaleranno, più o meno a metà tappa, la salita del Monte Sant’Angelo, sulla quale molto probabilmente qualche incontrista potrebbe tentare una fuga per andare a vincere la tappa. 9a tappa ...

