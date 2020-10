Impennata dell'epidemia e record di tamponi: 2.645 con 111 asintomatici scoperti (Di sabato 10 ottobre 2020) PERUGIA - Oltre mille positivi attivi come a ridosso del picco primaverile dell'epidemia, col record di casi in un giorno: 151. Un record al pari del numero di tamponi, 2.645, il numero più alto mai ... Leggi su leggo (Di sabato 10 ottobre 2020) PERUGIA - Oltre mille positivi attivi come a ridosso del picco primaverile, coldi casi in un giorno: 151. Unal pari del numero di, 2.645, il numero più alto mai ...

PERUGIA - Oltre mille positivi attivi come a ridosso del picco primaverile dell’epidemia, col record di casi in un giorno: 151. Un record al pari del numero di tamponi, 2.645, il ...

Impennata dei prezzi del tartufo

Dopo la pioggia con una quotazione tra i 200 euro all’etto per le pezzature minori fino a 300 per quelle un po’ piu’ grandi è partita la 90 Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba che tradizion ...

