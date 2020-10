Ilona Staller una furia: «Non ho più una lira pronta a fare la danza del ventre per vivere» (Di sabato 10 ottobre 2020) «Nelle trasmissioni televisive non mi chiamano, le discoteche sono chiuse e i locali a causa del Covid chiudono alle 23. Il mio ex marito che si è arricchito con la mia immagine è negli Usa e non mi dà mantenimento. Morale della favola, in queste condizioni non posso restare qui in Italia. Vendo tutto, me ne andrò ma nel frattempo invito a casa e mi metto a ballare la danza del ventre! Magari mi pagano e così sopravvivo…». È un fiume in piena Ilona Staller, in arte Cicciolina, che, alla notizia del ripristino dei vitalizi in Senato, affida il suo sfogo all’Adnkronos. Anche perché, da ex deputata, non le è stato ripristinato il vitalizio che riguarda solo i senatori, dopo la decisione della commissione Contenziosa di Palazzo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 ottobre 2020) «Nelle trasmissioni televisive non mi chiamano, le discoteche sono chiuse e i locali a causa del Covid chiudono alle 23. Il mio ex marito che si è arricchito con la mia immagine è negli Usa e non mi dà mantenimento. Morale della favola, in queste condizioni non posso restare qui in Italia. Vendo tutto, me ne andrò ma nel frattempo invito a casa e mi metto a ballare ladel! Magari mi pagano e così sopravvivo…». È un fiume in piena, in arte Cicciolina, che, alla notizia del ripristino dei vitalizi in Senato, affida il suo sfogo all’Adnkronos. Anche perché, da ex deputata, non le è stato ripristinato il vitalizio che riguarda solo i senatori, dopo la decisione della commissione Contenziosa di Palazzo ...

