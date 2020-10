Ferrucio Sansa | Altro che Immuni e tracciamento Ci hanno lasciati soli

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 10 ottobre 2020) “cheche. Vi promettono che tracciano i contatti dei malati: balle. Vi raccontano che useranno la app: fantascienza.Vi dicono che vi seguiranno mentre siete malati a casa: aspetta e spera”. Così il consigliere regionale ed ex candidato presidente della Regione Liguria per l’alleanza centrosinistra-M5S Ferruccioche via Facebook racconta la sua esperienza con il covid dopo che uno dei suoi figli lunedì scorso è risultato positivo al tampone.“La Asl ci ha convocato per il tampone in auto. Noi e i nonni. La persona che ci ha telefonato non ha fatto alcundi nostro figlio e nemmeno dei nostri contatti. Ha chiesto soltanto che scuola fa. Nessuna domanda sulle palestre che ...