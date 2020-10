Ezio Greggio | “Berlusconi mi disse di voler comprare la Juve”

(Di sabato 10 ottobre 2020) Il conduttoresi racconta in una lunga intervista: “Berlusconi midi essere pronto ala Juve”. Un rapporto ultratrentennale quello trae le reti del Biscione, che il conduttore televisivo e attore comico ha raccontato in un’intervista per il Quotidiano.net, in cui è entrato anche nel merito dei rapporti … L'articolo: “Berlusconi midila Juve” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

y2jluca : IL PROBLEMA E' EZIO GREGGIO - giudp7 : RT @the_merlo: La E di Montecarlo, Ezio Greggio. #GFvip - greysonelove : RT @the_merlo: La E di Montecarlo, Ezio Greggio. #GFvip - Luca_zone : RT @the_merlo: La E di Montecarlo, Ezio Greggio. #GFvip - GiannijStinson5 : RT @the_merlo: La E di Montecarlo, Ezio Greggio. #GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : Ezio Greggio

Ed inoltre, anche il simpatico e travolgente Ezio Greggio sarà ospite a Verissimo. Il conduttore Gerry Scotti, invece, sarà in studio per raccontare una dolce novità. Can Yaman ospite a Verissimo Tra ...Romina Pierdomenico è nota ai più per essere la compagna del celebre conduttore Ezio Greggio e a sua volta figura dello spettacolo. Scopriamo qualche dettaglio in più. Sempre nel 2019 Romina ...