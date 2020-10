Dayane Mello con Francesco Oppini? L’accusa di Franceska Pepe (Di sabato 10 ottobre 2020) Franceska Pepe lancia un’accusa forte a Dayane Mello dallo studio del Grande Fratello Vip: c’entra Francesco Oppini. Ogni edizione del Grande Fratello ha almeno una coppia di concorrenti che si… Questo articolo Dayane Mello con Francesco Oppini? L’accusa di Franceska Pepe è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 10 ottobre 2020)lancia un’accusa forte adallo studio del Grande Fratello Vip: c’entra. Ogni edizione del Grande Fratello ha almeno una coppia di concorrenti che si… Questo articolocon? L’accusa diè stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

simone_paciello : Myriam: Mettiti comoda ti devo parlare Dayane Mello: #GFVIP - zazoomblog : Dayane Mello con Francesco Oppini? L’accusa forte di Franceska Pepe - #Dayane #Mello #Francesco #Oppini? - alessita_1994 : Stefano Sala e Dayane Mello non erano pronti per fare i genitori,hanno fatto una figlia dopo 2 settimane che stavan… - blogtivvu : Perché Dayane Mello non ha sentito la figlia al telefono? Lei piange e Stefano Sala sbotta #GFVip - IsaeChia : ‘#GfVip 5, #DayaneMello in lacrime per non aver potuto sentire la figlia, i fan accusano #StefanoSala ma lui spiega… -