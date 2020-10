Costantino della Gherardesca: Ballando 10 ottobre 2020 (video e gallery) (Di sabato 10 ottobre 2020) La quarta puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 10 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dal conduttore Costantino della Gherardesca e dalla storica ballerina Sara di Vaira. La coppia ha ballato un Boogie sulle note della canzone di Ob-La-Di, Ob-La-Da dei The Beatles, con scenografia ispirata ai Teletubbies. Costantino della Gherardesca: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Costantino e Sara si sono ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 10 ottobre 2020) La quarta puntata dicon le Stelledi stasera, 10, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dal conduttoree dalla storica ballerina Sara di Vaira. La coppia ha ballato un Boogie sulle notecanzone di Ob-La-Di, Ob-La-Da dei The Beatles, con scenografia ispirata ai Teletubbies.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto.e Sara si sono ...

davidguarnieri1 : #BallandoConLeStelle Più Costantino Della Gherardesca meno Ivan Zazzaroni (insopportabile). - nagia59 : RT @domenicoditell1: #BallandoConLeStelle Selvaggia'La stai buttando in caciara' Costantino' Mi stai dando della Mussolini?' Sbragato in du… - CastelluccioS : RT @domenicoditell1: #BallandoConLeStelle Selvaggia'La stai buttando in caciara' Costantino' Mi stai dando della Mussolini?' Sbragato in du… - Frazzesco : “Costantino della Gherardesca STAN ACCOUNT” ma a giorni alterni - minovr69 : #BallandoConLeStelle nelle balere della pianura Padana caro Costantino ballano molto ma molto meglio di te. Senza fare pagliacciate. -