Confindustria | Grassi al Forum Ambrosetti | Per lo sviluppo servono scelte e obiettivi coraggiosi

"La strada dello sviluppo passa per alcune scelte coraggiose. Noi abbiamo fornito un contributo chiaro in tal senso contenuto nel piano Italia 2030-2050: una strategia chiara di medio lungo periodo. Oggi abbiamo un'occasione irripetibile per disegnare un'efficace strategia di rilancio, con urgenti interventi a breve, coerenti con riforme e programmi di investimento a medio e lungo termine, e con al centro la politica di coesione territoriale e di sviluppo del Mezzogiorno". Così Vito Grassi, vice presidente di Confindustria e presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale, intervenendo questa mattina al Forum The European House – Ambrosetti "Meridiano. Sanità ...

