Belinelli,Ambrosini,Mazzanti con McDonald’s per aree sportive ad Arquata (Di sabato 10 ottobre 2020) Arquata DEL TRONTO (ITALPRESS) – Una giornata speciale quella che McDonald’s, oggi (10 ottobre), ha organizzato insieme al Comune di Arquata del Tronto per l’inaugurazione delle nuove aree sportive e ricreative del Comune, realizzate grazie al contributo di 470mila euro raccolti nel 2016 attraverso l’iniziativa “Olive all’Ascolana solidali”. Un gesto concreto di sostegno alle comunità locali colpite dal terremoto che culmina in un giorno di festa, giochi e attività con il coinvolgimento di Marco Belinelli, cestista NBA, Massimo Ambrosini, stella del calcio italiano e Davide Mazzanti, CT della nazionale italiana di volley femminile. L’inaugurazione si è aperta alla presenza del Sottosegretario di Stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 ottobre 2020)DEL TRONTO (ITALPRESS) – Una giornata speciale quella che McDonald’s, oggi (10 ottobre), ha organizzato insieme al Comune didel Tronto per l’inaugurazione delle nuovee ricreative del Comune, realizzate grazie al contributo di 470mila euro raccolti nel 2016 attraverso l’iniziativa “Olive all’Ascolana solidali”. Un gesto concreto di sostegno alle comunità locali colpite dal terremoto che culmina in un giorno di festa, giochi e attività con il coinvolgimento di Marco, cestista NBA, Massimo, stella del calcio italiano e Davide, CT della nazionale italiana di volley femminile. L’inaugurazione si è aperta alla presenza del Sottosegretario di Stato ...

