Bari | medici e infermieri organizzano party senza mascherina in ospedale

Festa in ospedale a Bari senza mascherine, poi postano le foto sui social: provvedimenti disciplinari per 12 medici e 8 infermieri. 12 medici e 8 infermieri hanno organizzato durante l'orario di servizio una festa privata senza mascherina. La vicenda si è verificata nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. I dipendenti che hanno partecipato alla festa … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

