Ballando con le stelle 2020 | quarta puntata stasera su Rai1 Siniša Mihajlović ballerino per una notte

(Di sabato 10 ottobre 2020)sualle 20:35 tornacon lecon la, che vedrà Siniša Mihajlović mettersi alla prova comeper unainsieme alla moglie Arianna.su, alle 20:35, tornacon lecon la, ancora all'insegna dello spettacolo, adrenalina, divertimento e quel pizzico di imprevisto che non guasta mai. Questa volta a scendere in pista nello spazio riservato alper una, uno degli sportivi più amati del calcio italiano, l'allenatore del Bologna Siniša ...

ilfoglio_it : I giudici del sabato sera. Conservatore ma anche un po’ queer. Lezioni e orchestre sul Titanic. La tv sarà anche mo… - matteosalvinimi : Che ritmo! Pronte per Ballando con le stelle! - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @PaoloConticini e @VeeraKinnunen vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - mariowurz : @StefanoColetta2 @Ballando_Rai @milly_carlucci @RaiUno Ben detto caro direttore si è ritrovata finalmente quell'ari… - tempoweb : 'Raddrizzami', 'Io ti sposo'. Isoardi e Todaro scatenati a Ballando con le Stelle -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

Il Messaggero

Nel frattempo lavora anche come modella e si diploma al liceo scientifico, dopo di che si trasferisce in Italia, dove balla in coppia con Fabio Modica. Attualmente, vive a Sarzana ed è nel cast del ...Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni a Ballando con le Stelle, i due innamorati e felici per le strade di Roma prima di essere ballerini per una notte ...