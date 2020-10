“Vuoi manipolare tutti!”. GF Vip, tensione altissima in casa. Succede a poche ore dalla puntata (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ancora problemi nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Un nuovo litigio è avvenuto in queste ore ed ha visto come protagoniste Dayane Mello e Stefania Orlando. Alcuni giorni fa c’è stato uno sfogo da parte di Francesco Oppini, il quale è andato dalla conduttrice televisiva a riferirle il suo stato d’animo. Infatti, i rapporti tra il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini e la modella non sono più uguali a prima, dopo alcune incomprensioni legate ad un possibile interesse oltre l’amicizia. Dayane però non ha accettato di buon grado questa intrusione di Stefania e l’ha accusata senza giri di parole di volerla dividere dal resto dei compagni, dunque di volerla isolare e farla allontanare anche da lui. E c’è di più anche perché la Orlando avrebbe detto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ancora problemi nelladel ‘Grande Fratello Vip’. Un nuovo litigio è avvenuto in queste ore ed ha visto come protagoniste Dayane Mello e Stefania Orlando. Alcuni giorni fa c’è stato uno sfogo da parte di Francesco Oppini, il quale è andatoconduttrice televisiva a riferirle il suo stato d’animo. Infatti, i rapporti tra il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini e la modella non sono più uguali a prima, dopo alcune incomprensioni legate ad un possibile interesse oltre l’amicizia. Dayane però non ha accettato di buon grado questa intrusione di Stefania e l’ha accusata senza giri di parole di volerla dividere dal resto dei compagni, dunque di volerla isolare e farla allontanare anche da lui. E c’è di più anche perché la Orlando avrebbe detto ...

