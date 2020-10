Suarez: “Al Barcellona modi di fare non belli. Venni escluso in una partitella” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Luis Suarez è stato decisivo questa notte nella vittoria dell’Uruguay contro il Cile, una gara segnata dalle polemiche arbitrai (come il tweet al veleno di Zamorano). Il “Pistolero” ha però parlato a fine gara delle vicende legate al Barcellona, non perdendo occasione per lanciare una stoccata all’ex club. Queste le sue parole: “Non mi ha sorpreso che Messi mi abbia sostenuto pubblicamente perché lo conosco troppo bene. Sapevo il dolore che provava. Sapevamo tutti cosa stava accadendo al Barcellona e come venivano gestite certe cose. I giorni fino al momento del debutto sono stati molto complicati. Ho pianto per quello che ho passato. Non ho preso molto bene i messaggi del club che mi cercavano una soluzione per cambiare aria. Soprattutto per i modi. Infine, va ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 ottobre 2020) Luisè stato decisivo questa notte nella vittoria dell’Uruguay contro il Cile, una gara segnata dalle polemiche arbitrai (come il tweet al veleno di Zamorano). Il “Pistolero” ha però parlato a fine gara delle vicende legate al, non perdendo occasione per lanciare una stoccata all’ex club. Queste le sue parole: “Non mi ha sorpreso che Messi mi abbia sostenuto pubblicamente perché lo conosco troppo bene. Sapevo il dolore che provava. Sapevamo tutti cosa stava accadendo ale come venivano gestite certe cose. I giorni fino al momento del debutto sono stati molto complicati. Ho pianto per quello che ho passato. Non ho preso molto bene i messaggi del club che mi cercavano una soluzione per cambiare aria. Soprattutto per i. Infine, va ...

