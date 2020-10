Sackboy | A Big Adventure in un nuovo trailer che mostra l' incredibile mondo di gioco

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 9 ottobre 2020): A Bigha ricevuto une divertenteche offre ai fan un assaggio di ciò che dovranno aspettarsi neldi. Ilpubblicato ciilin cui verremo catapultati raccontato da una voce fuori campo che presenta il protagonista.Ciò che è degno di nota di: A Big, oltre ad essere uncon l'adorabile creatura di Sony, è che questomette in evidenza più delplatform 3D: il titolo infatti può essere giocato in cooperativa fino ad un massimo di quattro giocatori. Ovviamente non ...