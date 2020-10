Roma, guasto alla Metro B: quanti disagi per i bus sostitutivi (Di venerdì 9 ottobre 2020) É stata un'altra mattinata di passione a Roma per coloro che utilizzano il trasporto pubblico per spostarsi. Alle 5.30 di questa mattina, venerdì 9 ottobre , infatti, l'orario di inizio servizio, Atac ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 ottobre 2020) É stata un'altra mattinata di passione aper coloro che utilizzano il trasporto pubblico per spostarsi. Alle 5.30 di questa mattina, venerdì 9 ottobre , infatti, l'orario di inizio servizio, Atac ...

InfoAtac : #info #atac - Metro B interrotta tratta Laurentina <-> Garbatella, bus sostitutivi in attivazione (guasto tecnico),… - astralmobilita : ???? #Roma #MetroC circolazione rallentata con forti ritardi causa guasto treno tra #GrotteCeloni e #FontanaCandida… - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - InfoAtac : #info #atac - Metro C: forti ritardi, (guasto a treno presso stazione Grotte Celoni/Fontana Candida) #roma - InfoAtac : #info #atac - Linea 188 temporaneamente sospesa per guasto veicoli #roma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma guasto Metro B, un guasto manda in tilt la tratta per tre ore: bus navetta colmi RomaToday Roma, quella voce dell'Atac che sbaglia tutti gli accenti: via Oslavìa fa rima (ma non esiste)

E' giusto puntare il dito sui drammatici guasti della nostra povera Capitale. Forse però bisognerebbe non lasciar correre anche piccole indecenze che testimoniano una diffusa sciatteria. Mi riferisco ...

Roma, guasto alla Metro B: quanti disagi per i bus sostitutivi

É stata un'altra mattinata di passione a Roma per coloro che utilizzano il trasporto pubblico per spostarsi. Alle 5.30 di questa mattina, venerdì 9 ottobre, infatti (l'orario di inizio servizio) Atac ...

E' giusto puntare il dito sui drammatici guasti della nostra povera Capitale. Forse però bisognerebbe non lasciar correre anche piccole indecenze che testimoniano una diffusa sciatteria. Mi riferisco ...É stata un'altra mattinata di passione a Roma per coloro che utilizzano il trasporto pubblico per spostarsi. Alle 5.30 di questa mattina, venerdì 9 ottobre, infatti (l'orario di inizio servizio) Atac ...