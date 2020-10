Recovery fund, ecco su cosa litigano Parlamento e Consiglio. “Ma rompere non conviene: per dicembre si chiude, primi soldi a giugno” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Normali schermaglie negoziali“, le ha definite il ministro dell’Economia italiano Roberto Gualtieri. E in effetti improbabile che il braccio di ferro tra il Parlamento europeo e la presidenza tedesca del Consiglio sul bilancio Ue 2021-2027 da 1.074 miliardi e il piano Next Generation Eu da 750 miliardi arrivi davvero al punto di rottura. Lo stop ai negoziati annunciato giovedì dall’Eurocamera punta solo a sollecitare una proposta di compromesso un po’ più ambiziosa da parte dei leader, dopo che quella presentata dalla Germania a nome dei 27 è stata giudicata deludente dai negoziatori. Non a caso l’eurodeputato francese del gruppo S&D, Pierre Larrouturou, relatore per il bilancio, ha fatto sapere che trascorrerà il weekend al lavoro a Bruxelles perché “vogliamo un accordo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Normali schermaglie negoziali“, le ha definite il ministro dell’Economia italiano Roberto Gualtieri. E in effetti improbabile che il braccio di ferro tra ileuropeo e la presidenza tedesca delsul bilancio Ue 2021-2027 da 1.074 miliardi e il piano Next Generation Eu da 750 miliardi arrivi davvero al punto di rottura. Lo stop ai negoziati annunciato giovedì dall’Eurocamera punta solo a sollecitare una proposta di compromesso un po’ più ambiziosa da parte dei leader, dopo che quella presentata dalla Germania a nome dei 27 è stata giudicata deludente dai negoziatori. Non a caso l’eurodeputato francese del gruppo S&D, Pierre Larrouturou, relatore per il bilancio, ha fatto sapere che trascorrerà il weekend al lavoro a Bruxelles perché “vogliamo un accordo ...

