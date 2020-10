Quali sono le zone di Roma più colpite dal Covid (Di venerdì 9 ottobre 2020) AGI - Nel Lazio il numero dei nuovi positivi al coronavirus cresce in modo costante da oltre un mese. Molti casi vengono registrati a Roma. Ma Quali sono i quartieri della capitale con una maggiore diffusione del virus e Quali sono invece meno colpiti? Osservando la mappa interattiva basata sui dati forniti dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio, si può dire che la città è a macchia di leopardo. Tuttavia, due macro aree sembrano più risparmiate: quella nord est e quella sud, ad eccezione dell'Eur e della zona dell'Appia antica. La mappa fornisce per ogni zona urbanistica il tasso di incidenza cumulativa dei casi notificati al Servizio Regionale per la Sorveglianza delle Malattie Infettive (Seresmi). Con i dati aggiornati al 5 ottobre ... Leggi su agi (Di venerdì 9 ottobre 2020) AGI - Nel Lazio il numero dei nuovi positivi al coronavirus cresce in modo costante da oltre un mese. Molti casi vengono registrati a. Mai quartieri della capitale con una maggiore diffusione del virus einvece meno colpiti? Osservando la mappa interattiva basata sui dati forniti dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio, si può dire che la città è a macchia di leopardo. Tuttavia, due macro aree sembrano più risparmiate: quella nord est e quella sud, ad eccezione dell'Eur e della zona dell'Appia antica. La mappa fornisce per ogni zona urbanistica il tasso di incidenza cumulativa dei casi notificati al Servizio Regionale per la Sorveglianza delle Malattie Infettive (Seresmi). Con i dati aggiornati al 5 ottobre ...

NicolaPorro : Ieri a @StaseraItalia il virologo #Galli ha detto che i locali devono chiudere alle 23. Così mi sono permesso di fa… - poliziadistato : #pilloledisicurezza dal @giroditalia Sapete quali sono i dispositivi che deve avere la bici per circolare su strada… - AngeloTofalo : ? Chi può beneficiare del #Superbonus 110%? Quali sono gli interventi agevolabili? Qui alcune utili info per capire… - Paola22145497 : RT @MarcoSanavia1: L’incrollabile fede e la ferrea volontà di implementare un processo di immigrazione totale e sistematica, sono il caratt… - me_desaparecido : RT @saraosalvatore: Palamara sembra avviato sd essere l’unico colpevole! E se raccontasse in una conferenza stampa quali sono gli imbrogli… -

Ultime Notizie dalla rete : Quali sono Quali sono le zone di Roma più colpite dal Covid AGI - Agenzia Italia Giro d’Italia, che fine ha fatto Sagan? Manca sempre il pedale giusto

Tre secondi posti e un gesto di stizza sono ciò che resta di un campione che ci aveva abituato a imprese straordinarie. Si diverte meno e non vince più ...

Informativa Privacy Gruppo Sesaab

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che la compilazione del presente form comporterà l’acquisizione e il trattamento di Suoi dati personali da parte delle soc ...

Tre secondi posti e un gesto di stizza sono ciò che resta di un campione che ci aveva abituato a imprese straordinarie. Si diverte meno e non vince più ...Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che la compilazione del presente form comporterà l’acquisizione e il trattamento di Suoi dati personali da parte delle soc ...