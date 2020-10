Parigi, inizia il processo a Charlie Hebdo per le vignette su Amatrice (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nonostante il giornale satirico rivendichi il diritto alla libertà di espressione e di satira, oggi si è aperto a Parigi il processo a Charlie Hebdo per le vignette sul drammatico sisma che nel 2016 colpì Amatrice. PhotoCredit: dal web Amatrice è indignata La testata francesce aveva dedicato due delle proprie – tanto famose quanto taglienti – vignette satiriche ad Amatrice, per la precisione al terribile terremoto che colpì il paese laziale nell’agosto del 2016. Il Comune ed il Sindaco dell’epoca, ossia Sergio Pirozzi, risentiti ed amareggiati, avevano deciso di muoversi per vie legali. La denuncia per “ingiuria” e “diffamazione” a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nonostante il giornale satirico rivendichi il diritto alla libertà di espressione e di satira, oggi si è aperto ailper lesul drammatico sisma che nel 2016 colpì. PhotoCredit: dal webè indignata La testata francesce aveva dedicato due delle proprie – tanto famose quanto taglienti –satiriche ad, per la precisione al terribile terremoto che colpì il paese laziale nell’agosto del 2016. Il Comune ed il Sindaco dell’epoca, ossia Sergio Pirozzi, risentiti ed amareggiati, avevano deciso di muoversi per vie legali. La denuncia per “ingiuria” e “diffamazione” a ...

Parigi, inizia il processo a Charlie Hebdo per le vignette su Amatrice

Parigi, inizia il processo a Charlie Hebdo per le vignette su Amatrice

Il settimanale parigino si difende: esiste la libertà di espressione e di satira. Oggi, però, a Parigi si apre il processo. Le vignette incriminate Le vignette incriminate – pubblicate il 31 di agosto ...

