“Non è vero, tutto falso”, l’attore smentisce Striscia la Notizia: ecco perché (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’attore, protagonista di Tale e Quale show, smentisce il tg satirico Striscia la Notizia. Ficarra e Picone non dicono la verità: ecco cosa è successo Fonte foto: InstagramStriscia la Notizia nel corso degli anni continua ad essere uno dei programmi televisivi più seguiti. L’ironia tagliente e le battaglie sociali che il tg satirico di Antonio Ricci portano avanti ne fanno una delle trasmissioni di punta di Mediaset. Uno dei concorrenti di Carlo Conti, più precisamente del suo programma Tale e Qual show, in onda il venerdì sera sul Rai Uno, – stiamo parlando Francesco Paolantoni – ha smentito il tg satirico e i suoi simpatici conduttori, Ficarra e Picone. Scopriamo insieme che cosa è successo e ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’attore, protagonista di Tale e Quale show,il tg satiricola. Ficarra e Picone non dicono la verità:cosa è successo Fonte foto: Instagramlanel corso degli anni continua ad essere uno dei programmi televisivi più seguiti. L’ironia tagliente e le battaglie sociali che il tg satirico di Antonio Ricci portano avanti ne fanno una delle trasmissioni di punta di Mediaset. Uno dei concorrenti di Carlo Conti, più precisamente del suo programma Tale e Qual show, in onda il venerdì sera sul Rai Uno, – stiamo parlando Francesco Paolantoni – ha smentito il tg satirico e i suoi simpatici conduttori, Ficarra e Picone. Scopriamo insieme che cosa è successo e ...

matteograndi : Il vero pericolo non arriva dai negazionisti. Il vero pericolo arriva da menefreghisti e superficiali, dalle masch… - CalabriaTw : È proprio vero: la #scuola per colpa di un governo incapace è all'ultima spiaggia. Bambini che studiano in riva al… - ValeYellow46 : Avete presente quelli che vi dicono “comunque vada sarà un successo” ? Ecco, non è vero. Però fino a lì era stato… - kryptondaddy : @colvieux @ldibartolomei @GabPacini ... vero (a prescindere da tutto), ma la cosa non si lega con l'analisi dei tamponi. - stefano_freedom : #Covidioti ......non ci arrivate vero? -

Ultime Notizie dalla rete : “Non vero Da Orzi Carrelli una soluzione alle batterie dei muletti che durano poco Fortune Italia