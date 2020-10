Nobel per la Pace al World Food Programme (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il comitato norvegese dei Nobel ha conferito il premio Nobel per la Pace al World Food Programme (Wfp), agenzia Onu con sede a Roma, per essere “una forza efficace nella lotta alla fame”, sottolineando il ruolo che sta avendo anche in questo momento di aumentate sfide a causa dell’epidemia di Covid. “Per i suoi sforzi nel combattere la fame, i suoi contribuiti per migliorare le condizioni per la Pace nelle zone di conflitto e per agire come una forza che impedisce l’uso della fame come arma nelle guerre e nei conflitti”, si legge nella motivazione del riconoscimento, che continua: “La pandemia di coronavirus ha contribuito ad un forte aumento del numero delle vittime della fame nel mondo. Fino a quando non si ... Leggi su databaseitalia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il comitato norvegese deiha conferito il premioper laal(Wfp), agenzia Onu con sede a Roma, per essere “una forza efficace nella lotta alla fame”, sottolineando il ruolo che sta avendo anche in questo momento di aumentate sfide a causa dell’epidemia di Covid. “Per i suoi sforzi nel combattere la fame, i suoi contribuiti per migliorare le condizioni per lanelle zone di conflitto e per agire come una forza che impedisce l’uso della fame come arma nelle guerre e nei conflitti”, si legge nella motivazione del riconoscimento, che continua: “La pandemia di coronavirus ha contribuito ad un forte aumento del numero delle vittime della fame nel mondo. Fino a quando non si ...

RivistaStudio : Incontro con il piccolo libraio-editore napoletano che pochi mesi fa ha stampato l'unico libro disponibile in Itali… - RobertoBurioni : Mi spiace per un illustre candidato che da sempre si autocertifica in corsa per il premio, ma il Nobel l'hanno - me… - virginiaraggi : Il Nobel per la pace al World Food Programme è motivo di orgoglio per l'Italia e per Roma, sede del polo agroalimen… - AzraeliarzI : RT @Antonio79B: Oggi nel 1896 nasceva il poeta #EugenioMontale, premio #Nobel per la letteratura nel 1975 e senatore a vita, tra i più gran… - brongosalvatore : RT @Antonio79B: Oggi nel 1896 nasceva il poeta #EugenioMontale, premio #Nobel per la letteratura nel 1975 e senatore a vita, tra i più gran… -