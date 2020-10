Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Moto 2, brutta caduta di Marini a Le Mans nelle Libere 2 - Gazzetta_it : Moto 2, brutta caduta di Marini a Le Mans nelle Libere 2 - starsbread : Che brutta roba il moto di gelosia retroattiva. -

Ultime Notizie dalla rete : Moto brutta

La Gazzetta dello Sport

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Francia 2020 della Moto2. Sul tracciato di Le Mans andrà in scena il decimo appuntamento della stagione, che prenderà il via com ...Momenti di apprensione per Luca Marini, attuale leader del Mondiale di Moto2 che nel corso della seconda sessione di libere a Le Mans è stato protagonista di una brutta caduta. Disarcionato dalla Kale ...