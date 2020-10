Meloni e Salvini col turbo, grillini al galoppo verso l'inferno: al voto oggi? Da Formigli un sondaggio definitivo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Piccole ma indicative oscillazioni, quelle individuate dal sondaggio Index proposto a PiazzaPulita di Corrado Formigli, su La7, giovedì 8 ottobre. La rilevazione è relativa alle intenzioni di voto, dove la Lega di Matteo Salvini si conferma primo partito, in crescita dello 0,2% al 24,2 per cento. Insomma, dopo un periodo di affanno, il Carroccio torna a crescere. Seconda forza in campo il Pd, al 20,8%, e in salita dello 0,3 per cento. Si consolida la terza piazza di Giorgia Meloni, che con i suoi Fratelli d'Italia in crescita dello 0,1% viene quotata a un roboante 16,3 per cento. Parimenti, prosegue il galoppo verso gli inferi del M5s, i grillini che lasciano sul campo un altro 0,2 per cento e si portano al 15,8 per cento. E ancora, Forza ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Piccole ma indicative oscillazioni, quelle individuate dalIndex proposto a PiazzaPulita di Corrado, su La7, giovedì 8 ottobre. La rilevazione è relativa alle intenzioni di, dove la Lega di Matteosi conferma primo partito, in crescita dello 0,2% al 24,2 per cento. Insomma, dopo un periodo di affanno, il Carroccio torna a crescere. Seconda forza in campo il Pd, al 20,8%, e in salita dello 0,3 per cento. Si consolida la terza piazza di Giorgia, che con i suoi Fratelli d'Italia in crescita dello 0,1% viene quotata a un roboante 16,3 per cento. Parimenti, prosegue ilgli inferi del M5s, iche lasciano sul campo un altro 0,2 per cento e si portano al 15,8 per cento. E ancora, Forza ...

