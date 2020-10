Mattarella | “L’emergenza richiede all’Ue tempestività Tenere aperto implica maggiore responsabilità | libertà non è fatto individuale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 ottobre 2020) “L’andamento dell’emergenza sanitaria causata dal Covidall’Unione Europea la massima tempestività nella messa in campo di tutte le misure necessarie. Per questo mi auguro che siano presto superati i tentativi di rallentamento”. Lo ha detto – secondo quanto si è appreso -il Presidente della repubblica, Sergio, ricevendo al Quirinale la nuova Presidente della Repubblica Ellenica, Katerina Sakellaropoulou. “La necessità di manaperte le scuole, le fabbriche, gli ufficiunaresponsabilità dei singoli nel prevenire e limitare i contagi. La libertà non è unesclusivamente individuale, ma si realizza insieme agli altri,ndo ...