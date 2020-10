Magi su Curva Contagi | Casi in Aumento Sono Conseguenza Dell’Apertura Delle Scuole

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Il presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia, Antonio, commenta l’deidi positività al Covid-19 nella Regione Lazio. “I numeri di Covid nel Lazio mostrano un lievedellache, probabilmente, comincia a risentire dell’apertura. Un riavvio che, per quanto in sicurezza, ha spostato migliaia di persone” dichiara. “Ma, …

"I numeri di Covid nel Lazio mostrano un lieve aumento della curva che, probabilmente, comincia a risentire dell'apertura delle scuole. Un riavvio che, per quanto in sicurezza, ha spostato migliaia ...Se riusciamo a mantenere la curva a questi livelli non avremo ripercussioni importanti». «In tutta Europa - ha aggiunto Magi - ci sono stati aumenti dei casi legati alla riapertura delle scuole.