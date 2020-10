Ladispoli | casi di Covid-19 nelle scuole | ecco come devono comportarsi i genitori degli alunni delle classi poste in quarantena

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 ottobre 2020)-19 e, arrivano alcuni chiarimenti dalla Asl. «I dirigenti scolastici e l’amministrazione comunale sono costantemente in contatto con la ASL RM 4 nel rispetto dei protocolli di salute e sicurezza». Con queste parole l’assessore alla pubblica istruzione, Fiovo Bitti, dopo i primidiin isolamento a causa del-19 ha inteso rassicurare ed allo stesso tempo informare le famiglie. «Purtroppo – ha proseguito Bitti – il rischio zero non esiste e, nonostante tutte le precauzioni prese, qualche caso è sempre possibile. In queste ore, il sindaco Grando, dopo essersi interfacciato con il Dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria, ha inviato ai dirigenti ...