Jannik Sinner | “Devo migliorare molto | ma contro Nadal ho avuto tante chance”

"contro Nadal ho avuto tante chance, sia nel primo che nel secondo set, ma le condizioni non erano semplici: c'era vento e faceva freddo. Gli ero vicino ma lui gestisce meglio i momenti del match ed è stato in grado di cambiare la partita più volte. Dovevo sfruttare le opportunità avute e non l'ho fatto. Ho sbagliato alcuni colpi, non le scelte. Questo è ciò che conta. So che devo ancora migliorare molto, soprattutto nel gioco di volo e nello slice: ho 19 anni e ho ancora molto tempo per migliorare". Queste sono le recenti dichiarazioni di Jannik Sinner, intervenuto nel corso dell'evento 'Festival dello Sport', presso Milano.

