J-Ax e Mr Rain | il profondo significato del brano “Via di qua”

Leggi su zon

(Di venerdì 9 ottobre 2020) J-Ax e Mr.hanno lanciato uninteso dal titolo “Via di qua”. La tematica delgira intorno al concetto “siamo ciò che siamo grazie ai nostri errori” Un altro incontro generazionale dà vita ad una bellissima canzone. Com’è successo per Fiorella Mannoia e Ultimo (vedi qui), anche J-Ax e Mr.danno vita a un dialogo tra due generazioni differenti accomunate però dalla stessa voglia di rivalsa. Il, in uscita oggi, si intitola “Via di qua“. Si tratta di unmolto intenso che cerca di dar voce a chi non si vuole allineare con le regole imposte dalla società dove tutti siamo imprigionati dietro “falsi miti”. Una società che non ci ascolta, che condanna e punta il dito ...