Italia Under 21, altri tre positivi: due giocatori e un membro dello staff (Di venerdì 9 ottobre 2020) altri tre casi positivi nell'Italia Under 21. Si tratta di due giocatori e di un membro dello staff. In totale i positivi salgono a cinque Questo pomeriggio, alle 17:30, è in programma in Islanda il match di qualificazione per gli Europei tra l'Italia Under 21 e i padroni di casa. La partita però è a rischio, in quanto gli azzurri hanno rilevato altri tre casi positivi al Covid. Si tratta di due giocatori e di un membro dello staff, la cui identità non è stata ancora rivelata. Con questi tre, salgono a cinque i casi totali di Covid ...

