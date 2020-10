Il Milan conferma | «Ibrahimovic è guarito»

(Di venerdì 9 ottobre 2020) «ACcomunica che Zlatan Ibrahimović è risultato negativo a due tamponi consecutivi. ATS ha preso atto dell’avvenuta guarigione eto il termine della quarantena». Il club rossonero così certifica l’anticipazione fornita via social dal campione svedese che da domani lavorerà per essere al centro dell’attacco contro l’Inter. Foto:Twitter L'articolo Il: «» proviene da Alfredo Pedullà.

MarcoBellinazzo : Il #Milan ha chiuso il bilancio 2019-20 con la perdita record di 195 milioni. Il bilancio precedente si era chiuso… - AntoVitiello : Kabak - Milan saltato definitivamente, arriva ora la conferma - AntoVitiello : #Pradè conferma: '#Pezzella l'unica offerta ce l'ha portata ieri sera, un prestito del #Milan' Poi sulla questione… - akille15 : Ibrahimovic negativo al Coronavirus: arriva la conferma del Milan. Il comunicato... CLICCA QUI!… - GiambaLibero : , sono la conferma di ciò che dico. La controprova ? Inter e Milan, quando erano fortissime, vincevano in Italia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan conferma

TUTTO mercato WEB

Per quanto riguarda il Milan, invece, torneranno al proprio posto il capitano Alessio Romagnoli in difesa e Ibrahimovic in attacco. Il resto della squadra sarà dunque confermato con Stefano Pioli che ...Zlatan Ibrahimovic ha battuto anche il Covid 19 . L'attaccante del Milan lo annuncia attraverso i profili social e approfitta per ...