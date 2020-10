I Benetton danno un altro calcio a Conte. Guerra sulle autostrade (Di venerdì 9 ottobre 2020) C'è una nuova missiva inviata da Aspi a Palazzo Chigi. Che, però, non sblocca uno stallo della trattativa su un dossier che potrebbe provocare un default europeo da 16 miliardi. «È appena arrivata una lettera di autostrade per l'Italia, con la quale ci comunica di accettare il testo dell'accordo negoziale, chiedendo la sola eliminazione della clausola dell'articolo 10 in relazione della condizione di efficacia della trattativa societaria», ha annunciato nel primo pomeriggio Paola De Micheli, in audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera. La ministra dei Trasporti appare in videoconferenza, ma la portata della frase è rilevante. In pratica, la società controllata da Atlantia sarebbe pronta a sottoscrivere in toto l'accordo del 14 luglio scorso, rivendicando però il diritto di mettere sul ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 ottobre 2020) C'è una nuova missiva inviata da Aspi a Palazzo Chigi. Che, però, non sblocca uno stallo della trattativa su un dossier che potrebbe provocare un default europeo da 16 miliardi. «È appena arrivata una lettera diper l'Italia, con la quale ci comunica di accettare il testo dell'accordo negoziale, chiedendo la sola eliminazione della clausola dell'articolo 10 in relazione della condizione di efficacia della trattativa societaria», ha annunciato nel primo pomeriggio Paola De Micheli, in audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera. La ministra dei Trasporti appare in videoconferenza, ma la portata della frase è rilevante. In pratica, la società controllata da Atlantia sarebbe pronta a sottoscrivere in toto l'accordo del 14 luglio scorso, rivendicando però il diritto di mettere sul ...

tempoweb : I #Benetton danno un altro calcio a #Conte. Guerra sulle #autostrade #cancessione #aspi #governo #9ottobre… - vitosemeraro7 : @carloalberto La maledizione dei 5stalle, poi danno la colpa ai benetton... - Acogato : L’analfabetismo economico dei Cinquestelle ha creato un danno enorme all’Italia - FabioQuellaltro : Non può che finire con lo stato che paga i danni ai Benetton... E, chiariamo un punto, per come viene gestita quest… - Fort71488686 : I Benetton ricattano paventando un danno agli azionisti i quali, per anni, sono andati sul sicuro senza rischi. Poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Benetton danno I Benetton danno un altro calcio a Conte. Guerra sulle autostrade Il Tempo I Benetton danno un altro calcio a Conte. Guerra sulle autostrade

C’è una nuova missiva inviata da Aspi a Palazzo Chigi. Che, però, non sblocca uno stallo della trattativa su un dossier che potrebbe provocare un default europeo da 16 miliardi. «È appena arrivata una ...

Quattro lettere e si riapre la trattativa su Autostrade

Atlantia chiede un incontro urgente a Gualtieri per evitare un "pesantissimo danno al sistema Italia". Il Governo vuole una soluzione in linea con l'accordo del 14 luglio. Tutti i passaggi che hanno r ...

C’è una nuova missiva inviata da Aspi a Palazzo Chigi. Che, però, non sblocca uno stallo della trattativa su un dossier che potrebbe provocare un default europeo da 16 miliardi. «È appena arrivata una ...Atlantia chiede un incontro urgente a Gualtieri per evitare un "pesantissimo danno al sistema Italia". Il Governo vuole una soluzione in linea con l'accordo del 14 luglio. Tutti i passaggi che hanno r ...