Giuseppe Lena Muore in Palestra ma Non per Malore Come si Credeva, Condannati in 3

Giuseppe Lena era uno studente morto nel 2013 a soli 21 anni in una Palestra di Palermo, dalle indagini emerse che ad ucciderlo non fu un Malore ma un colpo alla testa. Condannati Giuseppe Chiarello e Roberto Lanza assieme a Giuseppe Di Paola. Ad uccidere Giuseppe Lena fu un colpo alla testa, questo quanto stabilito dal giudice Sergio Ziino che chiude il primo grado del processo riguardante la morte del giovane studente agrigentino.

