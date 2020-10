Ezio Greggio torna la cinema con una commedia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ezio Greggio si fa in tre. Dopo mesi trascorsi in casa per l’emergenza sanitaria e un’estate di relax – ma a tratti laboriosa – in Costa Azzurra, il conduttore dà il via al mese di ottobre con un duplice impegno. E, a dicembre, torna a casa nostra ogni sera, con Striscia la notizia. Il 5 ottobre parte il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie da lui organizzato e dal 15 l’attore è al cinema nella commedia Lockdown all’italiana. «Ogni anno mi arrivano proposte di partecipazioni a film. È capitato che non mi piacesse il ruolo o la storia, o magari stavo conducendo Striscia o avevo il mio Festival e quindi non potevo assentarmi per un lungo periodo. Ma quando, durante il lockdown, Enrico Vanzina mi ha detto che stava scrivendo una bella ... Leggi su aciclico (Di venerdì 9 ottobre 2020)si fa in tre. Dopo mesi trascorsi in casa per l’emergenza sanitaria e un’estate di relax – ma a tratti laboriosa – in Costa Azzurra, il conduttore dà il via al mese di ottobre con un duplice impegno. E, a dicembre,a casa nostra ogni sera, con Striscia la notizia. Il 5 ottobre parte il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie da lui organizzato e dal 15 l’attore è alnellaLockdown all’italiana. «Ogni anno mi arrivano proposte di partecipazioni a film. È capitato che non mi piacesse il ruolo o la storia, o magari stavo conducendo Striscia o avevo il mio Festival e quindi non potevo assentarmi per un lungo periodo. Ma quando, durante il lockdown, Enrico Vanzina mi ha detto che stava scrivendo una bella ...

TheRadiodavid : RT @GiusCandela: Can Yaman, Lorella Cuccarini, Ezio Greggio, Gerry Scotti, Cristina Marino e Michele Morrone. Ospiti importanti sabato a #v… - Methamorphose30 : RT @GiusCandela: Can Yaman, Lorella Cuccarini, Ezio Greggio, Gerry Scotti, Cristina Marino e Michele Morrone. Ospiti importanti sabato a #v… - giuliaprivato : RT @Mattiabuonocore: Can Yaman, Lorella Cuccarini, Michele Morrone, Gerry Scotti, Ezio Greggio, Cristina Marino ospiti di Verissimo (non è… - FloraPiachica : RT @GiusCandela: Can Yaman, Lorella Cuccarini, Ezio Greggio, Gerry Scotti, Cristina Marino e Michele Morrone. Ospiti importanti sabato a #v… - twittantoridi : RT @Mattiabuonocore: Can Yaman, Lorella Cuccarini, Michele Morrone, Gerry Scotti, Ezio Greggio, Cristina Marino ospiti di Verissimo (non è… -