Eva Grimaldi parla del suo rapporto con Garko e va contro Adua Del Vesco. Ecco cosa le ha fatto cambiare idea sul suo conto. (Di venerdì 9 ottobre 2020) Questa nuova, avvincente edizione del Grande Fratello Vip continua a regalare emozioni e sorprese al pubblico di telespettatori. Il programma di Alfonso Signorini sta infatti affrontando una puntata dopo l’altra diversi pungenti argomenti svelati dentro la casa che hanno alimentato moltissimo le discussioni, i dibattiti e le polemiche sia nella casa, che in studio. Ma è soprattutto sui social network che i telespettatori ed i followers del reality condotto da Alfonso Signorini stanno commentando le vicende della casa più spiata di Italia, costituendo quasi un reality parallelo tra giudizi, animate conversazioni e frecciatine reciproche. Tra le novità che hanno maggiormente sconvolto il pubblico di telespettatori di questa edizione del Grande Fratello vip c’è stato sicuramente anche il coming out di Gabriel Garko, avvenuto proprio ... Leggi su virali.video (Di venerdì 9 ottobre 2020) Questa nuova, avvincente edizione del Grande Fratello Vip continua a regalare emozioni e sorprese al pubblico di telespettatori. Il programma di Alfonso Signorini sta infatti affrontando una puntata dopo l’altra diversi pungenti argomenti svelati dentro la casa che hanno alimentato moltissimo le discussioni, i dibattiti e le polemiche sia nella casa, che in studio. Ma è soprattutto sui social network che i telespettatori ed i followers del reality condotto da Alfonso Signorini stanno commentando le vicende della casa più spiata di Italia, costituendo quasi un reality parallelo tra giudizi, animate conversazioni e frecciatine reciproche. Tra le novità che hanno maggiormente sconvolto il pubblico di telespettatori di questa edizione del Grande Fratello vip c’è stato sicuramente anche il coming out di Gabriel, avvenuto proprio ...

ilpensologo : Eva Grimaldi, parla per la prima volta, del lungo rapporto con Garko. Si fa per dire. #Torino #Pensologia… - ElyCarter89 : @dimuz7 pure eva grimaldi sta incazzata nera con adua per sta uscita su max e molti sostengono massimiliamo, a part… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: I paparazzi hanno sempre saputo che la storia tra Eva Grimaldi e Gabriel Garko fosse finta? Risponde Alex Fiumara a #Pom… - infoitcultura : Eva Grimaldi parla di Gabriel Garko e poi cancella un commento su Adua Del Vesco - infoitcultura : GF Vip, Eva Grimaldi contro Adua Del Vesco: parole al vetriolo -