Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio sbotta durante il collegamento da Napoli: "Non si capisce più un ca**o"

"Non si capisce più un caz***o". Paolo Del Debbio è sbottato in diretta durante l'ultima puntata di Dritto e Rovescio su Rete4. Il motivo? Un collegamento un po' troppo "vivace" dalle strade di Napoli. Ospite in studio c'era Vittorio Feltri e si stava parlando delle conseguenze dell'emergenza coronavirus sull'economia: l'inviato dal capoluogo partenopeo stava quindi raccogliendo alcune testimonianze di persone che usufruiscono del reddito di cittadinanza quando la discussione si è accesa. "Senza il reddito non campiamo, a Napoli il lavoro non c'è", ha detto uno degli intervistati.

