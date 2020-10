Decreti sicurezza, dopo l’ultima modifica va ribadito il concetto: bisogna accogliere (Di venerdì 9 ottobre 2020) di Paolo Di Falco e Marta De Vivo Il 3 ottobre è stata la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, istituita per ricordare tutti coloro che pieni di speranza hanno cercato di raggiungere l’Italia e l’Europa ma nel mare hanno trovato la morte. Tanti i naufragi a cui durante questi anni, tra l’indifferenza e la pietà, abbiamo assistito: forse uno dei più terribili e dolorosi è stato quello del 3 ottobre del 2013 quando a largo di Lampedusa persero la vita ben 368 migranti, persone di cui purtroppo non ricorderemo né i volti, né i nomi ma solo le bare disposte “nell’hangar della morte” di Lampedusa. Delle immagini che, nonostante sia passato molto tempo, continuano a provocare dolore. Mentre in tutti questi anni in Italia si faceva propaganda contro l’accoglienza, dal 2013 si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) di Paolo Di Falco e Marta De Vivo Il 3 ottobre è stata la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, istituita per ricordare tutti coloro che pieni di speranza hanno cercato di raggiungere l’Italia e l’Europa ma nel mare hanno trovato la morte. Tanti i naufragi a cui durante questi anni, tra l’indifferenza e la pietà, abbiamo assistito: forse uno dei più terribili e dolorosi è stato quello del 3 ottobre del 2013 quando a largo di Lampedusa persero la vita ben 368 migranti, persone di cui purtroppo non ricorderemo né i volti, né i nomi ma solo le bare disposte “nell’hangar della morte” di Lampedusa. Delle immagini che, nonostante sia passato molto tempo, continuano a provocare dolore. Mentre in tutti questi anni in Italia si faceva propaganda contro l’accoglienza, dal 2013 si ...

