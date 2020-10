De Luca avverte: «Con 800 positivi in più al giorno si chiude tutto» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Secondo giorno di fila con i positivi in Campania sopra quota 700. Ieri l’Unità di crisi ha diffuso i dati: su 9.549 tamponi eseguiti in 24 ore, sono stati 769 i nuovi contagiati, quasi tutti tra Napoli e provincia (525 casi). Sono 8.958 le persone in isolamento domiciliare, 5 i deceduti. L’indice di contagio Rt ha raggiunto 1,24. Sorvegliati speciali gli ospedali: in terapia intensiva ci sono 63 pazienti (8 in più rispetto a giovedì) con 110 posti ancora liberi … Continua L'articolo De Luca avverte: «Con 800 positivi in più al giorno si chiude tutto» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 9 ottobre 2020) Secondodi fila con iin Campania sopra quota 700. Ieri l’Unità di crisi ha diffuso i dati: su 9.549 tamponi eseguiti in 24 ore, sono stati 769 i nuovi contagiati, quasi tutti tra Napoli e provincia (525 casi). Sono 8.958 le persone in isolamento domiciliare, 5 i deceduti. L’indice di contagio Rt ha raggiunto 1,24. Sorvegliati speciali gli ospedali: in terapia intensiva ci sono 63 pazienti (8 in più rispetto a giovedì) con 110 posti ancora liberi … Continua L'articolo De: «Con 800in più alsi» proviene da il manifesto.

