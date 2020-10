Covid, De Magistris a De Luca: “Ci deve fornire i dati” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha inviato al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca una lettera incentrata sulla situazione Covid in città. Dopo aver ricordato in premessa che “nel mio ruolo di sindaco di Napoli rappresento la massima autorità sanitaria della nostra città”, de Magistris spiega di ritenere “necessario, urgente ed indispensabile che tutti i dati sull’andamento del virus mi siano comunicati costantemente ed in modo dettagliato, perché rappresentano lo strumento principale che consente di poter analizzare il contagio sul territorio e in particolare la sua diffusione all’interno di ogni Municipalità. Non solo – aggiunge de Magistris – ma anche la relativa recrudescenza e ... Leggi su databaseitalia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il sindaco di Napoli Luigi deha inviato al presidente della Regione Campania Vincenzo Deuna lettera incentrata sulla situazionein città. Dopo aver ricordato in premessa che “nel mio ruolo di sindaco di Napoli rappresento la massima autorità sanitaria della nostra città”, despiega di ritenere “necessario, urgente ed indispensabile che tutti i dati sull’andamento del virus mi siano comunicati costantemente ed in modo dettagliato, perché rappresentano lo strumento principale che consente di poter analizzare il contagio sul territorio e in particolare la sua diffusione all’interno di ogni Municipalità. Non solo – aggiunge de– ma anche la relativa recrudescenza e ...

