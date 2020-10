Covid a scuola, numeri contenuti: contagiati 2.348 studenti e 402 docenti (Di venerdì 9 ottobre 2020) La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha fornito i dati sui contagi a scuola alla data del 3 ottobre, raccolti attraverso il monitoraggio realizzato con i dirigenti scolastici e confrontato con l’Istituto Superiore di Sanità. Gli studenti che risultano positivi sono lo 0,037% (2.348 casi); il personale non docente che risulta positivo è lo 0,079% (144 casi); il personale docente che risulta positivo è 0,059% (402 casi).“I casi di positività al virus ci sono e ci saranno, è inevitabile. Ma le misure che abbiamo introdotto ci permettono di individuarli tempestivamente, compresi i casi asintomatici che altrimenti potrebbero sfuggire al controllo” scrive la ministra. “Ora dobbiamo fare il massimo sforzo per avere rapidità nei test e circoscrivere le quarantene, limitando ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha fornito i dati sui contagi aalla data del 3 ottobre, raccolti attraverso il monitoraggio realizzato con i dirigenti scolastici e confrontato con l’Istituto Superiore di Sanità. Gliche risultano positivi sono lo 0,037% (2.348 casi); il personale non docente che risulta positivo è lo 0,079% (144 casi); il personale docente che risulta positivo è 0,059% (402 casi).“I casi di positività al virus ci sono e ci saranno, è inevitabile. Ma le misure che abbiamo introdotto ci permettono di individuarli tempestivamente, compresi i casi asintomatici che altrimenti potrebbero sfuggire al controllo” scrive la ministra. “Ora dobbiamo fare il massimo sforzo per avere rapidità nei test e circoscrivere le quarantene, limitando ...

Coronavirus: Brusaferro, bisogna essere ottimisti, ma non superficiali

"Le misure che abbiamo attuato sono risultate efficaci grazie alla collaborazione dei cittadini", ha aggiunto. La scuola "mostra un numero limitato di focolai e sta rispondendo in maniera forte, ma e' ...

