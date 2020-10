Caso Isis, Moratti: «Saras trasparente: rigettiamo ogni accusa» (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Il gruppo Saras ha una storia di creazione di valore basata sulla responsabilità, correttezza e trasparenza dell’operato delle proprie persone sia nel territorio in cui è radicata l’attività industriale sia a livello mondiale dove sviluppa i rapporti commerciali”. Lo afferma il presidente di Saras, Massimo Moratti, circa le notizie dell’indagine della Procura di Cagliari. La … L'articolo Caso Isis, Moratti: «Saras trasparente: rigettiamo ogni accusa» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Il gruppoha una storia di creazione di valore basata sulla responsabilità, correttezza e trasparenza dell’operato delle proprie persone sia nel territorio in cui è radicata l’attività industriale sia a livello mondiale dove sviluppa i rapporti commerciali”. Lo afferma il presidente di, Massimo, circa le notizie dell’indagine della Procura di Cagliari. La … L'articolo: «» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

