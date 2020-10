Ascolti TV | Giovedì 8 ottobre 2020. In 5,2 mln per il finale di Nero a Metà (23.2%), Milionario 10.5%. Niente da fare per Seconda Linea (1.7%) (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nero a Metà Nella serata di ieri, giovedì 8 ottobre 2020, su Rai1 il finale di Nero a Metà 2 ha conquistato 5.170.000 spettatori pari al 23.2% di share (primo episodio: 5.433.000 – 22.1%, secondo episodio: 4.927.000 – 24.3%). Su Canale 5 Chi Vuol Esser Milionario? ha raccolto davanti al video 1.978.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Seconda Linea ha interessato 366.000 spettatori pari all’1.7% di share. Su Italia 1 l’appuntamento con Le Iene ha intrattenuto 1.609.000 spettatori con il 10% (presentazione dalle 21.17 alle 21.39: 1.367.000 – 5.4%). Su Rai3 La Battaglia dei Sessi ha raccolto davanti al video 837.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 9 ottobre 2020)a Metà Nella serata di ieri, giovedì 8, su Rai1 ildia Metà 2 ha conquistato 5.170.000 spettatori pari al 23.2% di share (primo episodio: 5.433.000 – 22.1%, secondo episodio: 4.927.000 – 24.3%). Su Canale 5 Chi Vuol Esser? ha raccolto davanti al video 1.978.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2ha interessato 366.000 spettatori pari all’1.7% di share. Su Italia 1 l’appuntamento con Le Iene ha intrattenuto 1.609.000 spettatori con il 10% (presentazione dalle 21.17 alle 21.39: 1.367.000 – 5.4%). Su Rai3 La Battaglia dei Sessi ha raccolto davanti al video 837.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio ...

