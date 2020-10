App Immuni: boom di download ma ancora troppi dubbi e domande (Di venerdì 9 ottobre 2020) Crescono i contagi in Italia e anche i download dell’app Immuni per il tracciamento dei contagi. ancora tanti dubbi e perplessità Il numero di contagi in Italia sta crescendo e di conseguenza sale l’ansia e la paura di ripiombare nel’incubo del lockdown. Il paese cerca di provvedere in tutti i modi al contenimento dei contagi mentre il governo esorta ad indossare sempre le mascherine e a utilizzare l’App Immuni per il tracciamento dei contagi. L’App lanciata in sul finire della Fase 2, nel periodo di Giugno, non ha riscosso il successo sperato e gli italiani hanno preferito farne a meno. Negli ultimi giorni, finite definitivamente le vacanze estive, ecco che l’app Immuni ritorna a far parlare di sé riportando però tutti i ... Leggi su zon (Di venerdì 9 ottobre 2020) Crescono i contagi in Italia e anche idell’appper il tracciamento dei contagi.tantie perplessità Il numero di contagi in Italia sta crescendo e di conseguenza sale l’ansia e la paura di ripiombare nel’incubo del lockdown. Il paese cerca di provvedere in tutti i modi al contenimento dei contagi mentre il governo esorta ad indossare sempre le mascherine e a utilizzare l’Appper il tracciamento dei contagi. L’App lanciata in sul finire della Fase 2, nel periodo di Giugno, non ha riscosso il successo sperato e gli italiani hanno preferito farne a meno. Negli ultimi giorni, finite definitivamente le vacanze estive, ecco che l’appritorna a far parlare di sé riportando però tutti i ...

