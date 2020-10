Anche Matilde Brandi fa uno scivolone usando termine omofobo: i sermoni di Signorini non bastano (Di venerdì 9 ottobre 2020) E’ proprio vero che usiamo spesso dei termini che dovremmo ormai aver accantonato ed eliminato dal nostro vocabolario. E il fatto che dentro la casa del Grande Fratello VIP 5 ci siano così tante pessime uscite ne è una dimostrazione. E se è vero che ci sono le telecamere h24, che si parla liberamente e che molte cose non sono dette con malizia, è Anche vero che alcune parole non si dovrebbero proprio sentire. Sopratutto se qualche giorno fa Alfonso Signorini si è ritrovato per l’ennesima volta a fare un sermone alla contessa. E va bene l’età, va bene il linguaggio, va bene il fatto che la contessa ha usato la parola che sui social viene definita fword e noi non vogliamo neppure ripeterla ma sentirla di nuovo, non va bene. E questa volta è uscita dalla bocca di Matilde ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 ottobre 2020) E’ proprio vero che usiamo spesso dei termini che dovremmo ormai aver accantonato ed eliminato dal nostro vocabolario. E il fatto che dentro la casa del Grande Fratello VIP 5 ci siano così tante pessime uscite ne è una dimostrazione. E se è vero che ci sono le telecamere h24, che si parla liberamente e che molte cose non sono dette con malizia, èvero che alcune parole non si dovrebbero proprio sentire. Sopratutto se qualche giorno fa Alfonsosi è ritrovato per l’ennesima volta a fare un sermone alla contessa. E va bene l’età, va bene il linguaggio, va bene il fatto che la contessa ha usato la parola che sui social viene definita fword e noi non vogliamo neppure ripeterla ma sentirla di nuovo, non va bene. E questa volta è uscita dalla bocca di...

Mikela_02 : RT @itssluxx: Matilde dice due volte la f word e si permette anche di dire “guarda che mi fai dire!” a MTR #gfvip - Boh53202167 : @assonnata_ Anche Matilde per aver ripetuto due volte fr...o Ma Alfonso si indigna solo se si tratta di un intercal… - sashaa9871 : @___marika_____ Si questo è vero, però esiste un regolamento scritto che i concorrenti firmano prima di entrare, e… - giuliz8 : RT @bluemoonblue00: Squalifica per Matilde che non solo si è accorta di aver usato f-word più volte ma ha anche voluto far credere che foss… - itsmc17 : RT @FelipeMaryFanti: Ma Matilde ce la fa? Riesce a capire che ci sono anche altre opinioni?? Poi ripete pure la f-word... #gfvip https://t.… -