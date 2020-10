Ancelotti manager del mese in Premier League: «Vogliamo l’Europa» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Carlo Ancelotti guarda tutti dall’alto verso il basso in Inghilterra, tanto che la Premier League lo ha insignito del titolo di allenatore del mese. L’allenatore dell’Everton ha anche rilasciato un’intervista sul sito ufficiale. «La svolta è stata la prima partita contro il Tottenham Hotspur – ha detto -. Quella vittoria ha aumentato la nostra fiducia. Abbiamo lavorato bene sul mercato, ingaggiando giocatori di cui avevamo bisogno. Il nostro obiettivo? Raggiungere l’Europa per la prossima stagione e rimanere al vertice il più a lungo possibile». Foto: Twitter ufficiale Everton L'articolo Ancelotti manager del mese in Premier League: ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 ottobre 2020) Carloguarda tutti dall’alto verso il basso in Inghilterra, tanto che lalo ha insignito del titolo di allenatore del. L’allenatore dell’Everton ha anche rilasciato un’intervista sul sito ufficiale. «La svolta è stata la prima partita contro il Tottenham Hotspur – ha detto -. Quella vittoria ha aumentato la nostra fiducia. Abbiamo lavorato bene sul mercato, ingaggiando giocatori di cui avevamo bisogno. Il nostro obiettivo? Raggiungere l’Europa per la prossima stagione e rimanere al vertice il più a lungo possibile». Foto: Twitter ufficiale Everton L'articolodelin: ...

