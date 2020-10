Acilia | panchine trasformate in depositi per rifiuti e scene di degrado in strada Bordoni | ‘Limite della tolleralità’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Non c’è pace per i residenti del X municipio. Persistonodi incuria lungo tutta via die Piazza San Leonardo Porto da Maurizio. “Ho raccolto numerose denunce dei residenti per segnalare al presidente del Municipio e al neo assessore aile condizioni di disagio in cui si ritrovano le attività commerciali in via di: un tappeto didove, tra i muri che separano un negozio dall’altro, vengono accatastate scatole di cartone e plastica in attesa, da troppo tempo, del passaggio di Ama. Una situazione al limitetollerabilità che arreca un danno diretto alle attività e che ostacola a tratti la percorribilità dei marciapiedi – dichiara il consigliere capitolino ...