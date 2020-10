Xbox Series X/S a un mese dall'uscita ma dove sono i video gameplay? Microsoft risponde (Di giovedì 8 ottobre 2020) Abbiamo visto molti filmati di giochi retrocompatibili su Xbox Series X negli ultimi tempi, ma qualcosa che stiamo ancora aspettando sono i video gameplay next-gen in esecuzione sul sistema.Microsoft ha sottolineato all'inizio di questa settimana che avrebbe condiviso maggiori dettagli sui titoli di lancio di Series X più tardi in ottobre, e il GM del marketing di Xbox, Aaron Greenberg, ha parlato proprio di questo in un recente podcast di Dealer Gaming.Alla domanda su quando vedremo i giochi di nuova generazione in esecuzione su Series X, Greenberg ha ammesso innanzitutto che non abbiamo visto molto finora, e questo è dovuto al team che cerca di essere paziente con gli sviluppatori.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 ottobre 2020) Abbiamo visto molti filmati di giochi retrocompatibili suX negli ultimi tempi, ma qualcosa che stiamo ancora aspettandonext-gen in esecuzione sul sistema.ha sottolineato all'inizio di questa settimana che avrebbe condiviso maggiori dettagli sui titoli di lancio diX più tardi in ottobre, e il GM del marketing di, Aaron Greenberg, ha parlato proprio di questo in un recente podcast di Dealer Gaming.Alla domanda su quando vedremo i giochi di nuova generazione in esecuzione suX, Greenberg ha ammesso innanzitutto che non abbiamo visto molto finora, e questo è dovuto al team che cerca di essere paziente con gli sviluppatori.Leggi altro...

XboxItalia : ?? Un anno da record per gli studi di sviluppo Xbox ?? 1.66 miliardi di ore giocate da voi! ?? In arrivo a fine mese… - Asgard_Hydra : Xbox Series X: Digital Foundry conferma, esiste un gioco capace di girare a 8K e 60fps - Asgard_Hydra : Xbox Series X: prezzo più alto per i giochi? Una questione 'molto complessa' per Microsoft - Lollowitz : RT @Multiplayerit: PS5 e Xbox Series X: giochi di terze parti quasi identici secondo degli sviluppatori - Asgard_Hydra : PS5: SoC molto più piccolo di quello di Xbox Series X -