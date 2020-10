Uomini e Donne gossip, Soleil Sorge “incastra” l’ex di Tommaso Zorzi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ospite del salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, Soleil Sorge ha sganciato una vera e propria bomba. Notoriamente molto conosciuta nella Milano bene e conoscendo a sua volta molta gente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata amica per tanto tempo di Iconize – nome d’arte di Marco Ferrero, influencer di successo – che è anche conosciuto come l’ex di Tommaso Zorzi. Nella Casa del Grande Fratello Vip 2020, Zorzi ha lasciato intendere più volte di non essere rimasto in buoni rapporti con Iconize. E quest’ultimo a quanto pare non è più amico neanche di Soleil, che lo ha smascherato nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5. Nello specifico, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ospite del salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5,ha sganciato una vera e propria bomba. Notoriamente molto conosciuta nella Milano bene e conoscendo a sua volta molta gente, l’ex corteggiatrice diè stata amica per tanto tempo di Iconize – nome d’arte di Marco Ferrero, influencer di successo – che è anche conosciuto come l’ex di. Nella Casa del Grande Fratello Vip 2020,ha lasciato intendere più volte di non essere rimasto in buoni rapporti con Iconize. E quest’ultimo a quanto pare non è più amico neanche di, che lo ha smascherato nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5. Nello specifico, ...

