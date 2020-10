Un cane salva la padrona ubriaca dal cadere sul pavimento, guidandola a letto [VIDEO] (Di giovedì 8 ottobre 2020) I cani sono i nostri migliori amici, è un po’ un mantra che ancora oggi ci continuiamo a ripetere come una frase fatta, ovvia e banale. Ma in realtà, l’amore che è in grado di donarci un animale domestico è qualcosa di seriamente eccezionale. Una giovane donna ha sperimentato questa cosa quando è tornata a casa un po’ alticcia dopo una serata fuori, con il suo cane. Il cane si chiama Jax, ed è un golden retriever di due anni che ha dimostrato il suo supporto fondamentale ad Hannah, questo il nome della padrona, di soli 24 anni, tornata a casa dopo una giornata passata fuori un po’ turbolenta per così dire. Su questo non ci sarebbe niente da dire, capita a tutti, specie in quell’età che le cose non quadrino, e che ci si diverta in modo particolare ... Leggi su virali.video (Di giovedì 8 ottobre 2020) I cani sono i nostri migliori amici, è un po’ un mantra che ancora oggi ci continuiamo a ripetere come una frase fatta, ovvia e banale. Ma in realtà, l’amore che è in grado di donarci un animale domestico è qualcosa di seriamente eccezionale. Una giovane donna ha sperimentato questa cosa quando è tornata a casa un po’ alticcia dopo una serata fuori, con il suo. Ilsi chiama Jax, ed è un golden retriever di due anni che ha dimostrato il suo supporto fondamentale ad Hannah, questo il nome della, di soli 24 anni, tornata a casa dopo una giornata passata fuori un po’ turbolenta per così dire. Su questo non ci sarebbe niente da dire, capita a tutti, specie in quell’età che le cose non quadrino, e che ci si diverta in modo particolare ...

