‘Temptation Island 8’ regge il passo del ‘Gf Vip 5’? Ecco cosa dicono i dati d’ascolto! (Di giovedì 8 ottobre 2020) Si mantengono sostanzialmente stabili gli ascolti dell’ottava edizione di Temptation Island. La quarta puntata, andata in onda ieri sera, ha registrato un ascolto medio pari a 3.202.000 telespettatori per il 16.9% di share. La terza puntata del reality aveva interessato invece 2.952.000 telespettatori col 17% di share. La seconda puntata aveva incollato alla tv ben 3.036.00 telespettatori col 17.85% di share. L’esordio del programma aveva segnato 2.958.00 telespettatori e il 18.78% di share. Il dato di ascolto della quarta puntata del reality di Alessia Marcuzzi è sicuramente più basso a confronto col dato ottenuto lunedì dalla settima puntata del Grande Fratello Vip 5 condotto da Alfonso Signorini, che ha registrato 3.390.000 spettatori pari al 20.6% di share. Il reality delle tentazioni, però, è riuscito a superare il suo ... Leggi su isaechia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Si mantengono sostanzialmente stabili gli ascolti dell’ottava edizione di Temptation. La quarta puntata, andata in onda ieri sera, ha registrato un ascolto medio pari a 3.202.000 telespettatori per il 16.9% di share. La terza puntata del reality aveva interessato invece 2.952.000 telespettatori col 17% di share. La seconda puntata aveva incollato alla tv ben 3.036.00 telespettatori col 17.85% di share. L’esordio del programma aveva segnato 2.958.00 telespettatori e il 18.78% di share. Il dato di ascolto della quarta puntata del reality di Alessia Marcuzzi è sicuramente più basso a confronto col dato ottenuto lunedì dalla settima puntata del Grande Fratello Vip 5 condotto da Alfonso Signorini, che ha registrato 3.390.000 spettatori pari al 20.6% di share. Il reality delle tentazioni, però, è riuscito a superare il suo ...

